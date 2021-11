KUULA | Tervisekassa podcast: kuidas olla tööl õnnelik?

Tiina ja Kaidi kinnitavad kui ühest suust, et õnnelik võib tegelikult olla igal tööpostil, õnn ametit ei küsi. Oluline on aga enda jaoks läbi mõelda, kas tööl, mida ma teen, on nii minu kui ka ühiskonna jaoks laiemalt olemas tähendus. Just viimase puudumine on oluline faktor, mis võib tekitada masendust, stressi ja lõpuks ka läbipõdemist.