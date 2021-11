GRAAFIKUD | Ööpäeva jooksul suri 14 COVID-nakatunut, haiglas on 563 koroonapatsienti

Ööpäeva jooksul suri 14 COVID-nakatunut: 49-aastane naine, kaks 61-aastast meest, 71-aastane mees, 81-aastane naine, 82-aastased mees ja naine, 84-aastane naine, kolm 87-aastast meest, 89-aastane naine, kaks 91-aastast meest. Kokku on Eestis koroonaviirusesse surnud 1637 inimest.

Intensiivravil on 60, juhitaval hingamisel 44 patsienti. Ööpäeva jooksul avati haiglates 57 uut haigusjuhtu.

563 koroonaviirusega nakatunud patsiendist 438 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 319 ehk 72,9% on vaktsineerimata ja 119 ehk 27,1% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul manustati 8651 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 1468. Tänahommikuse seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 93 403 inimest.

Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 58%. Vähemalt ühe doosiga on vaktsineeritud 811 209 inimest, vaktsineerimiskuuri on tänaseks lõpetanud 711 255 inimest.