Poola julgeolekubüroo juht: olukorra eskaleerumist piiril oodatakse lähipäevil

Umbes tuhat inimest on laagris Kuźnica Białostocka piiripunkti läheduses. Poola teenistuste hinnangul võib kogu Valgevene-Poola piiril olla 3000–4000 inimest. Migrandid on sinna saatnud Valgevene presidendi Aljaksandr Lukašenka režiimi jõuametnikud. Eile õhtul jõudis Valgevene territooriumilt Poolasse kaks suurt gruppi migrante. Vähemalt mitmekümneliikmelised välismaalaste grupid murdsid läbi tõkete Krynki ja Białowieża lähistel.

Poola piirivalve teatas, et mõned inimesed õnnestus piirijoonelt tagasi saata ja teisi otsitakse.

Soloch kommenteeris olukorda raadiojaama Polskie Radio 24 eetris. BBN-i (Biuro Bezpieczeństwa Narodowego) juht ütles, et „meid ootab ees suurim pealetung”. „Meil on see endiselt ees, me ootame eskalatsiooni täna, homme, ülehomme, lähipäevil,” rõhutas Soloch.

Solochi sõnul on riik eskalatsiooniks ja toetuseks valmis. „Ei ole aga kahtlust, et kõiki pingeid, millega meil praegu tegemist on, ja kriisi ei lahendata lähipäevil,” ütles Soloch. „Me peame olema valmis paljude kuude pikkuseks kriisiks oma piiril.”

„Poolakatel on nii, meil on nii, et kui on kasvab tõelise ohu tunne, kaldume me keskenduma ühistele asjadele,” ütles Soloch, viidates eilsele seimi erakorralisele istungile. „Me otsime mingit lepitust, vaatamata tohututele erimeelsustele.”