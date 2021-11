Vaktsineerimisest keeldunud ja kaitseväest lahkunud teenistujad pöördusid halduskohtusse

Tallinna halduskohtule on hetkel laekunud kümme kaebust, mis seotud vaktsineerimisest keeldumisega ja teenistusest vabastamisega.

Osa kaebusi on laekunud üksik- osa ühiskaebustena seega kaebajaid isikutena on asjades kokku hulga rohkem, selgitas Tallinna halduskohtu pressiesindaja Anneli Vilu.

Kuue kaebuse osas ei ole kohus veel seisukohta jõudnud võtta. Üks kaebus on jäetud käiguta, andes kaebajatele tähtaja kaebuse täpsustamiseks.

Kolme kaebuse osas on kohus kaebused menetlusse võtnud ning rahuldanud ka esialgse õiguskaitse taotluse, keelates kaitseväel anda välja käskkiri kaebuse esitajate teenistusest vabastamiseks, ütles Vilu.

Kaitseväe juhataja Martin Herem ütles septembris Delfile: „Ma ei saa käskida kedagi, kes ei taha vaktsineerida, aga need, kes tahavad kaitseväes edasi teenida, peavad seda tegema. Kes ei taha, saavad valida teise eluala.“

Herem juhtis tähelepanu, et kaitseväelaste töö toimub paljuski rühmades ja lähikontaktis. „Meil on üksused, mis magavad samades kasarmutes – see puudutab nii ajateenijaid kui ka näiteks Scoutspataljoni,“ ütles ta.