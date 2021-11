Vaktsineerimisest keeldunud ja kaitseväest lahkunud teenistujad on jõudnud oma kaebustega riigikohtusse

Tallinna halduskohtule on hetkel laekunud kümme kaebust, mis seotud vaktsineerimisest keeldumisega ja teenistusest vabastamisega. Osa kaebusi on laekunud üksik- ja osa ühiskaebustena, seega kaebajaid isikutena on asjades kokku hulga rohkem, selgitas Tallinna halduskohtu pressiesindaja Anneli Vilu.