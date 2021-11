Erakondade reitingud: EKRE liidripositsioon muutus reformierakonna languse tõttu kindlamaks

Enim muutus nädalaga Reformierakonna toetus, mis langes 1,2 protsendipunkti võrra ning on madalaimal tasemel alates 2019. aasta algusest. Peaministripartei jääb nüüd liidrikohal olevast EKRE-st 2,5 protsendipunkti kaugusele ning nii suur pole EKRE edu veel olnud. Kolmandal kohal olev Keskerakond jääb Reformierakonnast 1,6 protsendipunkti kaugusele, mis on väikseim vahe alates 2019. aasta veebruarist.