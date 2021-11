Ajalooline otsus: Leedu kehtestab erakorralise seisukorra, riigis viibivatelt migrantidelt korjatakse ära telefonid

"Me peame olema kõigeks valmis,” rääkis Leedu peaminister Ingrida Šimonytė. Ta tõdes, et otsusega võivad kaasneda ebamugavused kõigile kodanikele, kuivõrd piiratakse ka õigust vahetada elukohta ning võidakse kehtestada liikumispiirangud. “Jah, see toob kaasa teatud ebamugavusi. Seetõttu kehtestamegi seisukorra lühikeseks perioodiks [kuu aega - toim] ja teatud valdkondadele, püüdes minimeerida sellise režiimiga kaasnevaid ebamugavusi oma kodanikele,” rääkis Šimonytė.

Naabruses asuva Lazdijai rajooni omavalitsusjuht Ausma Miškinienė kinnitas samuti, et uus olukord parandab kohalike turvatunnet. Tema sõnul on piirialade elanike arv väike ja kõik tunnevad üksteist, seetõttu ei tohiks uus kord seal suuri raskusi valmistada. “Väga oluline on see, et elanikud teaksid, mis ja kui kauaks muutub, ja kui tugevalt nad oma elurutiini peavad muutma.” Praegu sellist selgust Miškinienė sõnul siiski ei ole. “Kindlasti mainiti seda, et piirangutega kaasnevad liikluskontrollid ja mobiilside piiramine,” ütles poliitik. “Ootame infot, kuna väga oluline on elanikke ette valmistada.”