Marek Reinaas Tallinna võimuleppest: korruptsioonist ja Keskerakonna toiduahelast pole seal sõnagi

Marek Reinaas ütles irooniaga, et tegemist on igati asjaliku lepinguga. "Seal kirjeldatakse kenasti, mille kõigega Tallinna linnavalitsus tegelema peab. Seal on kirjas ka lähemad plaanid ehk ei midagi üllatavat," nentis peatselt Tallinna linnavolikogu liikmeks saav reklaamiärimees ja poliitik.

Ta selgitas oma mõtet: "Hea uudis on see, et Tallinn toimib edasi nii nagu varem. Asfaldiaugud saavad parandatud ja lambipirnid vahetatud. Ka halb uudis on see, et Tallinn toimib edasi täpselt nii nagu varem." Reinaasi hinnangul on koalitsioonilepingust tähtsam mitte see, mis kirja sai, vaid see, mis välja jäi: "Kui mõtleme valimiseelsetele debattidele, siis oluline osa oli see, et Tallinnas on bütsantslik juhtimisstiil. Mis saab Tallinnas korruptsioonist ja Keskerakonna toiduahelast? Selles lepingus ei ole sel teemal sõnagi." Tema sõnul tuleb oodata, kas olukord paraneb.

Kas sotsid on oma näo säilitanud?

Reinaas: "Ma arvan, et see on väga hea küsimus – kelle nägu on koalitsioonilepe. Õige vastus on, et see on näotu." Eesti 200 linnapeakandidaadi sõnul ei olnud seal ülemäära palju neid teemasid, mida saaksid sotsid enda võiduks nimetada. Ta nendib ka, et polnud liiga palju ka ideid, mida saaks Keskerakond "kilbile tõsta". "See on selline kaua tehtud kahvatu koalitsioon," võttis ta viimase paari nädala protsessi kokku.

Poliitik leidis siiski, et koalitsioonis lepiti kokku enam-vähem võrdsete partneritena, viidates sotsiaaldemokraatide kolmele abilinnapea kohale: "Ei saa öelda, et sotsid seal päris augutäiteks on." Ta viitas taas valimiseelsetele debattidele, kus linnakeskkond ja -planeerimine oli üks peateemasid. Reinaas leidis, et selle valdkonna eest vastutava abilinnapea koha saamine annab SDEle võimaluse tegusid teha.