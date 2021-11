Liza Linnu unistuste töö: tee väsimatult seda, mis tundub õige!

Kelleks sa unistasid lapsena saada? Kas see unistus on täitunud?

Kirjutasin kunagi väga salajasse lukuga märkmikusse, et minust saab kas kunstnik või korvpallur. Korvpallurit minust ei saanud, kuid omal moel kunstnikuks võib mind nimetada küll.

Kas võid praegu öelda, et sinu töö on ka sinu unistuste töö?

Ma arvan, et võib nii öelda küll. See töö hõlmab kõike, mis mulle meeldib. Esiteks muidugi reisimist ja reisikogemuste jagamist, aga samuti fotograafiat. Ma õpin seda tööd tehes iga päev midagi, midagi enda kohta, maailma kohta … ning ka midagi üleüldiselt äri ja teiste inimeste kohta – and that’s my dream!

Kuidas leidsid tee ettevõtluseni? Milliseid takistusi tuli sellel teel ette?

Kui olin umbes 17-aastane, avastasin, et üks minu suurimaid kirgi on jumestamine. Enne seda tegin enamjaolt juhutöid, millel ei olnud midagi pistmist mu unistustega. Tegelesin jumestusega ega mõelnud otseselt sellele, kuidas ma mingi hetk ettevõtluseni jõuan, see juhtus väga loomulikult! Kõiki takistusi intervjuusse ära ei mahuta, aga ma arvan, et üks suurimaid probleeme oli see, et valdkond, millega tegelema hakkasin, oli kõigile niivõrd tundmatu, et kõrvaltvaatajatel oli raske seda mõista. Sellega kaasnev inimeste ebausk ja kriitika, raskused hea nõu saamisel ja koostööpartnerite leidmisel osutusid ilmselt suurimateks takistusteks.

Milliseid töid oled elus varem teinud? Mida need sulle õpetasid?

Nooremana olen teinud igasuguseid töid administraatorist müügimeheni (või -naiseni? ) ja kõik need kogemused on olnud vajalikud! Mõni neist küll ainult selleks, et näidata mulle, millega ma kindlasti tegeleda ei taha.

Õppisid ülikoolis poliitikat ja valitsemist. Kas plaanid sellel erialal ka karjääri teha?

Antud hetkel kindlasti mitte, aga never say never.

Millise soovituse annaksid inimestele, kellel on karjääri osas unistus, mida nad ei julge ellu viia?