Eesti suursaadik Poolas: siinsed võimud ütlevad, et olukord on hetkel kontrolli all

"Poola võimud on öelnud, et nad on valmis erinevateks stsenaariumiteks. Teadustatakse, et kriis võib kesta mõnda aega, kuid samas võivad asjad muutuda tundidega," ütles Roger.

Roger sõnas, et olukord on väga keeruline, kuna teine osapool ei järgi rahvusvahelist õigust ning seepärast pole võimalik pidada ka läbirääkimisi. Samas tõi Roger välja, et Poolas tunnetatakse NATO ja Euroopa Liidu tuge, samuti on Poola riigijuhtidel tihe kontakt teiste riikide esindajatega.

Kohalikud aga tajuvat olukorra konteksti hästi. "Saadakse aru, et tegemist on Valgevene režiimi poolt tehtava hübriidrünnakuga:"

Ka Eestiga on kontaktid tihedad. "Meid on briifitud ja suhtleme siinsete kolleegidega palju, jälgime samuti olukorda," ütles Roger lisades, et eile helistas Poola presidendile Andrzej Dudagale ka Eesti president Alar Karis, avaldades Eesti toetust keerulises olukorras olevale Poolale.