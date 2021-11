Kaja Kallas olukorrast Poolas: tegu ei ole pelgalt ühe riigi probleemiga, mistõttu ei tohi lasta Lukašenkal õõnestada meie julgeolekut

„Valgevenest üle ELi ja NATO välispiiri suunatud inimesed on osa Valgevene režiimi poliitiliselt korraldatud hübriidrünnakust. See tegevus on ebaseaduslik, vastuolus rahvusvahelise õigusega ning kujutab selget julgeolekuohtu mitte üksnes Poolale, vaid kogu Euroopa Liidule,“ sõnas peaminister Kallas.

Peaminister lisas, et oleme solidaarsed Poola, aga ka Leedu ja Lätiga ning jätkame nende toetamist kriisiolukorras ja kasutame kõiki diplomaatilisi töövahendeid rünnaku lõpetamiseks. „Tegu ei ole pelgalt ühe riigi probleemiga, mistõttu ei tohi me Euroopa Liidu riikidena ühiselt lasta Lukašenka režiimil õõnestada meie julgeolekut,“ ütles Kallas.

Peaministri sõnul on oluline kiirendada Euroopa Liidu sanktsioonide vastuvõtmist füüsiliste ja juriidiliste isikute suhtes, kes toetavad Valgevene režiimi tegevust. „Tähelepanu alla tuleb võtta ka lennufirmad, kes inimesi lähteriikidest Euroopasse lennutavad. Diplomaatilised jõupingutused koos ELi institutsioonidega jätkuvad, et veenda lähteriike koostööle ja peatada sealsete inimeste Lukašenka režiimi valede lõksu langemine. Seisame ka selle eest, et leitaks vahendid ELi välispiiride tõhusamaks kaitseks, sealhulgas välispiiri tugevdamise rahastamiseks. Oleme ka ÜRO julgeolekunõukogu valitud liikmena valmis olukorrale julgeolekunõukogu kaudu jätkuvalt tähelepanu pöörama.“

Eesti on alates juulist toetanud liitlasi hübriidrünnaku vastu võitlemisel. Praegu on Leedus korda valvamas ESTPOL5 meeskond ja kaitseväe sõjaväepolitsei. Eesti suunal ei ole hetkel rändesurvet, kuid läbi aastate on mõelnud läbi ja tehtud vajalikke ettevalmistusi juhuks, kui ebaseaduslike piiriületuste arv peaks kasvama. Eesti on valmistunud ohu tõrjumiseks oma julgeolekule, kui see vajadus peaks tekkima.