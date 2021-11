Kalev Stoicescu: hübriidsõda on jätkuvalt hall tsoon

NATO artikkel neli näeb ette konsultatsioonide pidamist liitlasriikide vahel. "Oluline nüanss on, et artikkel neli on enne meil palju kõne all olevat artikkel viit," ütles Stoicescu.

See tähendab, et arutelude eesmärk on selgitada kujunenud olukorda ja selle arenguvõimalusi ning valmistada ette vajalikke otsuseid kuni artikkel viie välja kuulutamiseni. "Antud olukord ei tundu küll artikkel viie olukord," lisas Stoicescu.

Hübriidsõda on jätkuvalt hall tsoon. "Tegu on kahtlemata rünnakuga, aga see ei ole sõjaline rünnak Poola vastu."

Stoicescu tõi välja, et Venemaa ja Valgevene tegutsevad selgelt tandemina ning see on katse survestada Euroopat läbi Poola. "Tegu on laiema kontekstiga, igat sorti läbirääkimiste mõjutamisega, nt gaasitarned."

"Mulle tundub tõenäoline, et tegelikult Putin kasutab hetkel Łukašenkat ära ning viimane on sisuliselt tema lõa otsas." See omakorda võib tähendada, et kuna kahe juhi vahel tegelikult usaldus puudub, siis võib Łukašenka karta, et millalgi paneb Kreml tema asemel Valgevenesse endale sobivama isiku. "Nüüd ta siis soovib näidata oma kasulikkust ja lojaalsust Putinile," ütles Stoicescu.