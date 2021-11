GRAAFIK | Selge muster: koroonat põevad eriti raskelt vaktsineerimata inimesed

Vaadeldes haiglas raskeloomulise COVIDiga viibivate inimeste jaotust, siis eelkõige põevad koroonaviirust vaktsineerimata inimesed. Meeles tasub ka hoida, et vaktsineerimata inimeste hulk valimis on lisaks ka oluliselt väiksem. Nimelt on Eestis vaktsineerimiskuur lõpetatud 67,7 protsendil elanikkonnast ehk 770 225 inimesel. Vaktsineerimata inimesi on 32,2 protsenti.

Varasemalt on Lääne-Tallinna keskhaigla juhatuse esimees doktor Arkadi Popov välja toonud, et vaktsineerimata raskelt haigete patsientide haiguse kulg on ka oluliselt raskem: "Näeme, kuidas need haiged, kes jõuavad hingamisaparaadi alla, kannatavad püsivate kopsukahjustuste all, sageli on kahjustusi kuni 90 protsendi ulatuses," ütles Popov.