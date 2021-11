President Karis kõnes Poola riigipeale: Eesti toetab Poolat kriisiolukorras

President Karis kinnitas, et Eesti toetab Poolat kriisiolukorras ja rakendab kõiki diplomaatilisi vahendeid rünnaku lõpetamiseks.

“Oleme Poolaga solidaarsed ja mõistame, et kaitstes EL ja NATO välispiiri kaitseb Poola ka meie piiri. Tuleb jätkata jõupingutusi kõigi liitlastega, et sündmuste edasist eskalatsioon peatada. Illegaalse migratsiooni kasutamine poliitilise vahendina on vastuvõetamatu,” sõnas president Karis.