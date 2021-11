Politsei palub kaasabi: Narvas läks kaduma 82-aastane Gennady

82-aastast Gennadyt nähti viimati oma kodus Narvas Kreenholmi tänaval rohkem kui nädal aega tagasi. Kui lähedased külastasid meest eelmise nädala keskel, ei viibinud mees kodus ning arvati, et ta on läinud jalutama. Täna avastasid lähedased, et mees pole vahepeal endiselt koju tulnud.