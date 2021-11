Donald Tusk: ehk on aeg käivitada NATO artikkel 4, kuivõrd olukord kujutab ohtu tervele NATO idapiirile

Tusk avaldas kartust, et olukord Valgevene-Poola piiril on tõsisem kui pelgalt ebaseaduslik sisseränne, arvestades, et Valgevene võimud panustavad piiril toimuvasse ja toovad migrante juurde.

„Ehk on saabunud aeg, mil tuleks kaaluda, kas tuleks käivitada NATO leppe artikkel 4,“ sõnas Tusk. Ta lisas, et piir on suures ohus füüsilise surve tõttu. Arvestades asjaolu, et Valgevene võimud on sündmuste kohapeal, leidis Tusk, et on põhjust alustada arutelusid NATO-s.