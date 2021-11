VIDEO | Poola-Valgevene piir on pidevalt kuumenemas. "Kuznicas käib regulaarne lahing"

Poolakad: NATO ja EL toetavad meie tegevust



"Meie piirialal on suured migrantide rühmad, mida kontrollivad täielikult Valgevene julgeolekuteenistused ja armee. Just algas migrantide koordineeritud katse tungida massiliselt Poola Vabariigi territooriumile, mida Valgevene kasutas hübriidrünnakuteks Poola vastu. Need teod on Lukašenka poolt Poolale, Leedule ja Lätile valitud kättemaksu tagajärg."

Poolakad on kindlad, et Lukašenka püüab kunstliku rändekoridori loomise ja migrante ekspluateerides destabiliseerida Poolat, Leedut ja Lätit ning sundida Euroopa Liitu tühistama Minski režiimile kehtestatud sanktsioone. Samuti soovib Poola siseministeeriumi silmis Lukašenka sundida EL-i loobuma Valgevene demokraatliku opositsiooni toetamisest.

"Kriis Valgevene-Poola piiril on poliitilist laadi ja selle tekitasid Valgevene riigistruktuurid Poola vastu. Sarnaseid vaenulikke tegusid tehakse ka Leedu ja Läti vastu," märgiti salateenistuse sõnavõtus.



Poolakate sõnutsi täiendavad Lukašenka Poola piiri destabiliseerimisele suunatud tegevust ka infosõja meetodid: viiakse läbi valeinformatsioonikampaaniaid ja kasutatakse emotsionaalset väljapressimist.



"Oleme pidevas kontaktis oma partneritega – nii NATOs kui ka EL-is. Meie liitlased on korduvalt väljendanud oma toetust Poola tegevusele, mille eesmärk on kindlustada oma piiri," sõnati lõpetuseks.



Poola salateenistuse pressiesindaja märkis avalikkusele suunatud teates, et praegune olukord Valgevene-Poola piiril on tingitud Valgevene tahtlikust pingete eskalatsioonist.