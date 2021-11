Kas me oleme valmis sarnaseks olukorraks nagu praegu Poola piiril? Näiteks Leedu hakkas oma jõude ümber suunama.

Me oleme intensiivselt valmistunud alates sellest momendist, kui Valgevene alustas rünnakuid Leedu vastu – oleme varasemaid kriisiplaane uuendanud. Ma ei taha enam öelda selle kohta hübriidrünnak, täna toimuv on rünnak.