Kalle Laanet Valgevene migrandiründest: see on NATO-le ja Euroopa Liidule viimaste aastakümnete kõige keerulisem julgeolekukriis

Minister sõnas, et Eesti on alates hübriidrünnaku algusest olukorda suure tähelepanuga jälginud ning olukorra lahendamisse panustanud nii tõkestustraadi saatmise, mehitamata lennuvahendite meeskondade kui ka viimati sõjaväepolitsei meeskonnaga. Lisaks kõigele eelnevale on märkimisväärse panuse olukorra lahendamisse andnud tema sõnul ka Eesti sisejulgeolekujõud.

"Paraku Valgevene režiimi poolt de-eskalatsiooni märke ei ole. Viimase kuu jooksul on taas hüppeliselt kasvanud piiriületamiste katsete arv Valgevene-Poola piiril," tuli ministril tänaste arengute taustal tõdeda. "Kindlust ei lisa ka Lukašenka hiljutine ukaas, mille kohaselt on kõik Valgevene lennujaamad avatud rahvusvahelistele lendudele ning samal ajal otsitakse pidevalt uusi lähteriike ja peetakse läbirääkimisi uute rändekoridoride tekitamiseks."

Laanet sõnas, et olukord on parasjagu muutumas aina tõsisemaks. Lisaks Valgevenes toimuvale tuleb tähelepanu anda ka Venemaa tegevusele Ukrainas.

"Kombinatsioonina on see meie regioonile, NATO-le ja Euroopa Liidule viimaste aastakümnete kõige keerulisem julgeolekukriis," sõnas minister.

1) Tagada olukorrateadlikkus liitlaste vahel. Tarvis on tagada pidev infovahetus, et vältida valeinfost tulenevat eskalatsiooni või liitlaste otsusekindluse murenemist. Laanet arutab teemat viivitamatult oma Balti kolleegidega.

2) Demonstreerida liitlaste ühtsust ja otsusekindlust, et Lukašenka režiimil ei õnnestuks saavutada oma eesmärki – destabiliseerida Balti riike ja Poolat ning Euroopa Liitu laiemalt. Siin on olulised nii ühised toetusavaldused kui ka reaalsed panused Poola ja Leedu abistamiseks. Kaitseministeerium on kokku panemas ettepanekuid Poola ja Leedu täiendavaks toetamiseks.

3) Kehtestada viivitamatult Valgevene suunal uued sanktsioonid.

4) Teha ülevaatus NATO väevõimele ja heidutushoiakule.