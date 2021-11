Stoicescu: Valgevene ei jätkaks eskaleerimist, kui Venemaa seda heaks ei kiidaks

„Kui vahepeal tundus, et asjad liiguvad paremuse poole ja EL-i piiridelt ei tulnud enam ärevaid uudiseid, siis ei ole see saaga kaugeltki läbi – nagu nii mõnedki õigesti arvasid,” ütles Stoicescu. „Teiseks: vaevalt, et Valgevene korraldaks seda iseseisvalt ehk Venemaa teadmata või heakskiiduta. See ei ole lihtsalt võimalik, arvestades kogu integratsiooni, mis on kahe riigi vahel toimunud ja toimumas. Kui Venemaa võtaks sõna ja arvaks, et olukord tuleb lõpetada, siis ma ei kahtle, et Lukašenka selle tegevuse ka lõpetaks.”

Stoicescu meenutas, et alles eelmisel nädalal kiitsid Aljaksandr Lukašenka ja Vladimir Putin heaks liitriigi lõimumispaketi, mille peaministrid eelnevalt välja töötasid. „See on nii laiaulatuslik pakett, et hõlmab praktiliselt kõik olulised elualad, alates energiast lõpetades sõjandusega,” märkis ekspert. „Seda nimetatakse liitriigi loomiseks, aga Venemaa loomulikult ei loovuta kübekestki omaenda suveräänsust. Valgevene aga teeb seda pea täielikult.”

Eksperdi sõnul on raske näha, mida Lukašenka loodab saavutada. „Kui see on karistusaktsioon EL-i sanktsioonide eest, siis EL ei hakka ju sanktsioone sellepärast lõpetama,” ütles Stoicescu. „Peab saabuma hetk – võib-olla alles järgmisel aastal -, kui Valgevene näeb, et ta ei saavuta sellise käitumisega midagi. Poola on asunud oma piiri kaitsma üha paremini ja üha tugevamalt. Nüüd nägime, et ei tööta seegi, kui püütakse neid inimesi massiga läbi suruda.”

Stoicescu sõnul peaks EL näitama liitlase suhes solidaarsust, kui Poola peaks teiste riikide ja piirivalveteenistuse Frontex abi taotlema. „Iseasi, kas Poola on selleks valmis,” märkis ekspert. „Siiamaani pole neil sellist soovi olnud.”