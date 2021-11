Leedu paigutab suure migrantide kolonni tõttu oma jõude ümber, kuigi Leedu suunas ei liiguta

Leedu piirivalve ülema Rustamas Liubajevase sõnul võib erinevate allikate andmetel Valgevene-Poola piiril olla 1000-5000 ebaseaduslikku migranti, vahendab Leedu Delfi.

„Nad kogunevad Bruzgi (Valgevene poolel)-Kuźnica (Poola poolel) kontrollpunkti lähedale, see informatsioon oli meil juba nädalavahetusel,” ütles Liubajevas täna Leedu seimi riikliku julgeoleku ja riigikaitsekomitees.

„Võimalikeks stsenaariumideks valmistusime me nädalavahetusel, täna langetatakse juba otsused, praegu toimuvad kohtumised Leedu relvajõudude staabiga, planeerime kasutada võimalust panna täiendav arv sõjaväelasi lahinguvalmidusse. Samuti on praegusel hetkel juba kooskõlastatud tegevus politsei ja ühiskondliku julgeoleku teenistusega meie jõudude ümberpaigutamiseks,” ütles Liubajevas.

„Me valmistume kõigiks võimalikeks stsenaariumideks,” lisas Liubajevas.

Leedu suunas migrantide kolonne ei liigu, aga Leedu teenistused analüüsivad olukorda ja seavad oma jõude valmisolekusse.

„Meie andmetel Leedu suunas ei tulda. Tullakse Poola suunas, tullakse kontrollpunkti. Nad tulevad teed mööda, mitte läbi metsa, tähendab, hakkavad survet avaldama, kasutama juriidilist õigust, hakkavad kontrollpunktis oma nõudmisi esitama. Olukord on keeruline. Selline arv, see tekitab ärevust. Ma arvan, et Leedu vastutavad isikud on suhelnud, on konsulteerinud, ma arvan, et Leedus käib ettevalmistus. Olukorda naaberriigis analüüsitakse,” ütles seimi julgeoleku- ja kaitsekomitee liige Arvydas Pocius.

Kardetakse, et selline suur arv migrante püüab jõuga Poolasse murda.

„Me oleme näinud videot, juba on näidatud, kuidas seda on püüdnud teha väiksemad grupid. Ma arvan, et on ette valmistatud selliste gruppide juhid, sest stiihiliselt selline tegevus ei toimu,” ütles Pocius.

Pociuse sõnul teevad seda Valgevene teenistused, mis tegelevad sellise „äriga”, võtavad raha ja korraldavad hübriidrünnaku nii Poola kui ka Leedu ja Läti vastu.

Pociuse arvates peaksid Poola, Leedu ja Läti konsulteerima partneritega.