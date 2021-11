Psühholoog Andero Uusberg: vaktsiinikahjustuste fond võiks aidata kasvatada usaldust

"See võimalus, et midagi halba vaktsineerides juhtub, on superväike, kuid väga solidaarne oleks öelda, et kui pikselöögi tabamuse tõenäosusega asi ikkagi sulle tuleb, siis sa ei ole selles üksi," ütles Uusberg.

Kuigi hiljutistes väljaütlemistes on peaminister Kaja Kallas öelnud, et fond saadaks välja vale sõnumi kõrvaltoimete suurest tõenäosusest, siis Uusberg ütles, et kuigi seda on võimalik kuidagi nii tõlgendada, siis tegelikkuses võiks see aidata neid, kes praegu kõrvaltoimeid väga kardavad. "Vaktsineerimisest liigub palju infot, osa sellest väärinfo, oleks hea paralleelselt näidata üles hoolimist ja seeläbi kasvatada turvatunnet."

Uusberg tõi välja, et kõrvaltoimete ebatõenäolisusest on tehtud palju kõigile kättesaadavaid uuringuid.

Peaminister Kaja Kallas on seisnud vaktsiinikahjustuste fondi loomise vastu viidates, et ka praegu on kõigil, kel on rasked kõrvaltoimed, võimalus nõuda vaktsiinitootjalt kahjud sisse.

"Aga me oleme käitumisteadlastega ka nõu pidanud ja kuna praegu on meil jäänud just need inimesed, kes ka kardavad kõrvaltoimeid, siis praegu eraldi seda fondi luues saadame me paljudele inimestele signaali, et on justkui mingid ulatuslikud kahjud, mis on seotud vaktsiiniga, ja need, kellel on hirmud, kardavad veel rohkem," ütles Kallas.

Siiski on fondi loomist arutatud patsiendikindlustuse raames.

Tanel Kiik on varasemalt öelnud, et vaktsiinikahjustuste fondi loomise üle arutatakse, kuna teatud kõrvalmõjud võivad paraku vaktsiinidega kaasneda. "Üldjuhul on need väga leebed, märkimisväärselt kergemad kui haiguse põdemise puhul, aga see oleks selline täiendav võimalus ka nende kõhklejate nii-öelda kaasa tulemiseks. Loomulikult on oluline ka laiema patsiendikindlustuse ära tegemine," ütles Kiik oktoobri algul.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas on avalikult vaktsiinikahjustuste fondi loomist toetanud ning öelnud, et see meede tuleks kiirkorras ellu kutsuda.

Peaminister on fondist rääkides ka öelnud, et koroonasse surres ju kompensatsioonimeetmeid ei ole. "Kui te saate COVIDi, põete seda raskelt ja selle tagajärjel elu kaotate, siis ju ei ole mingeid kompensatsioonimeetmeid."