VIDEOD ja OTSEBLOGI | Valgevenes liikus Poola piirile suur migrantide mass, saatjaks relvastatud mehed

Videos on migrante näha Bruzgi piiripunkti ees parkla juures Valgevene poolel. Migrantide juures on näha relvastatud mehi koertega.

„Me teame, et tuleb rünnak meie piirile ja me oleme selleks valmis, aga seni ei ole seda toimunud,” ütles Szczepańska. „Piirivalve, politsei ja armee jõude on piiril tugevdatud. Me näeme internetti postitatud salvestustest, et migrandid kõnnivad Kuźnica piiripunkti suunas. Kas nad jooksevad piirile tormi seal või hargnevad ja teevad seda piiri pikematel lõikudel, me hetkel ei tea.”