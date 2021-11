VIDEOD ja OTSEBLOGI | Poola peaminister: NATO peab reageerima, toetusavaldustest ei piisa

Błaszczaki sõnul üritatakse nüüd üle piiri tungida väiksemate gruppidena. Nädalavahetusel see kahel grupil ka õnnestus, aga kaitseminister kinnitas, et kõik üle piiri tulnud on kinni peetud.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki süüdistas eile migrandikriisis Valgevene Poola piiril Venemaa presidenti Vladimir Putinit. Morawiecki sõnul korraldab kriisi Valgevene president Aljaksandr Lukašenka, aga selle tegelik juht on Moskvas.

Lukašenka ütles intervjuus riiklikule uudisteagentuurile BelTA, et tahab vältida sõjalist eskalatsiooni piiril, mis võiks ka Venemaa konflikti tõmmata.

Poola piirivalve sõnul näitavad kõik märgid, et Valgevene võimud kavandavad täna massilist piiriületuskatset. Piirile on juurde toodud nii migrante kui Valgevene sõdureid.

Lukašenka ütles, et ei ole hull ja teab, mis on kaalul, aga teatas ka, et Valgevene ei anna alla.

Valgevene kaitseminister süüdistas Varssavit kokkulepete rikkumises tuhandete sõdurite piirile viimise näol.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kutsus liikmesriike üles laiendama Valgevene-vastaseid sanktsioone ja hoiatas ka välismaiseid lennufirmasid Valgevene tegevusele kaasaaitamise eest. Keelustamine ähvardab näiteks Turkish Airlinesi ja FlyDubai tegevust Euroopas.

Poola president Andrzej Duda ütles reedel, et riigipiir on Valgevenest tuleva rünnaku all. Poola siseministri asetäitja ütles täna, et peab tõenäoliseks NATO kollektiivkaitse artikli number 4 aktiveerimist, ent ametnik toonitas, et tegu on tema isikliku arvamusega.

Valgevene piirivalve teatas riiklikule meediale, et piirile on kogunenud üle 2000 „pagulase”, kes liiguvad Euroopa Liitu, et „kaitset saada”. Piirivalve süüdistas Poolat „õigustamata” vahendite kasutamises „kaitset otsivate inimeste” tagasitõrjumiseks. Teisipäeval pidasid telefonikõne ka Vladimir Putin ja Aljaksandr Lukašenka.