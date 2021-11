Afganistanis ootab 23 miljonit inimest talvel tõeline nälg

„See on nii hull, nagu te suudate ette kujutada,” ütles WFP tegevdirektor David Beasley eile Kabulis . „Tegelikult näeme me kõige hullemat humanitaarkriisi Maal. 95 protsendil inimestest ei ole piisavalt toitu ja nüüd näeme me 23 miljonit inimest marssimas nälgimise suunas. Järgmised kuus kuud saavad olema katastroofilised. See saab olema põrgu Maa peal.”

Enne Talibani Afganistanis võimu haaramist augustis oli olemas kindlus, et president Ashraf Ghani valitsus tuleb rahvusvahelise kogukonna abil raske talvega toime. See abi aga kadus, kui Ghani valitsus kukkus.

„Maailma liidrid, miljardärid: kujutage ette, et see on teie väike tüdruk või väike poiss või teie lapselaps, kes hakkab surnuks nälgima,” ütles Beasley. „Te teeksite kõik, mida suudate, ja kui maailmas on praegu 400 triljoni dollari väärtuses rikkust, häbi meile. Kui me laseme ühelgi lapsel nälga surra. Häbi meile. Mind ei huvita, kus see laps on.”