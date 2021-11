ERISAADE | Arkadi Popov: puhangu ohjamisel on positiivseid märke. Abiks oleks ka massiürituste piiramine

Popov tõdeb, et küsimus on poliitiline, aga seda peaks rohkem vaatama patsientide ja meedikute seisukohast. Ta selgitab, et raskete tüsistuste esinemissagedus on väga madal, aga need on võimalikud. "Ma ei usu, et selline fond on ülemäärane pingutus riigile, et natukenegi maandada pingeid, ja omakorda loodan, et see ju stimuleeriks vaktsineerimise protsessi."