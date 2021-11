Lenna Kuurmaa: mul on tavaks teha Chaga Healthi eliksiiride kuure

Küsimuse peale, milline on loodusravi roll tema ja ta pere elus, räägib Lenna, kuidas alles hiljuti osales ta workshop’il, kus õppis mokša sigariga praktika tegemist, kuumutades teatud punkte kehal. „See toetab samuti immuunsust ja aitab hoida tasakaalu meie kehas,“ sõnab pealinna elu Setumaal talu taastamise vastu vahetanud naine ja lisab: „Väga mõnus praktika, mis on pärit Hiina meditsiinist. Kasutan ka Doterra eeterlikke õlisid. Kõiki tervist toetavaid võtteid olen käiku lasknud ka pere peal. Lastele meeldib minuga koos suvel ravimtaimi korjata, näiteks angervaksa, põdrakanepit, raudrohtu, teelehti, nurmenukke, paiselehti ja pärnaõisi, millest on hea teed valmistada.“

Esimest korda kohtus Lenna Chaga Healthi eliksiiridega juba mõne aja eest, kui need alles Eesti turule jõudsid. „Siis aga olin lapseootel ja miski mu sees ütles, et praegu pole vaja veel katsetada. Aga näed, olen omal käel jõudnud ringiga tagasi Chaga juurde ja olen nüüd Chaga Healthi eliksiiride püsiklient! Mul on tavaks teha läbi kuure ehk siis kasutan Chagat immuunsuse turgutamiseks hooaegade vahetumisel enne viirusperioodi,“ kirjeldab Lenna eliksiiride rolli, milles kohtuvad meie esiemade tarkus ja tänapäeva teadus.

„Mulle meeldib olla teadlik oma kehast, püüan tajuda ja märgata muutuseid. Olen alati esimese hooga loodusravi poolt ja kui too ei aita või jääb keha toetamisega hiljaks, pöördun lääne meditsiini poole,“ kõneleb Lenna Kuurmaa teadlikust suhtumisest tervisesse. Ta rõhutab, et peab sügavalt lugu arstidest ja tänapäeva meditsiinist. „Lihtsalt enne, kui hoogsalt tablette võtma hakkan, mõtlen, kas saab ka teisiti. Laste puhul pean seda eriti oluliseks, et nende kehasid ebavajalikuga mitte koormata,“ lisab särav muusik, ema ja abikaasa.

Toovad tõesti kasu

Mulgimaal Tõrvas asuva Chaga Healthi eliksiire valmistava kodumaise ettevõttega otsustas Lenna koostööd tegema hakata seetõttu, et lauljatar usub neisse: „Läbi minu isikliku kogemuse tundub, et tegemist on eliksiiridega, mis tõesti kasu toovad. Miks mitte neid siis tutvustada, et võimalikult paljud inimesed rõõmu ja kasu võiksid saada.“ Enda lemmikuks peab Lenna kibuvitsamaitselist eliksiiri.

Äsja lisandus Chaga Healthi tooteperesse särtsakas jõulutoode ehk Immuno eliksiir vürtsidega, milles on kokku saanud chaga ehk must pässik, õunamahl, raudrohi, männikasvud, sidrunimahl, jõuluvürtsid kaneel, nelk ja kardemon, ingver ning C-vitamiin. Kuna eliksiiri ei ole lisatud suhkruid, sobib see veganitele. Chaga on tuntud tegija ja immuunsuse tugevdaja rahvameditsiinis, kuid viimastel aastatel on järjest enam hakatud mahukate uuringute käigus avastama ka selle teaduspõhist potentsiaali.

Tasakaal toob hea vaimse ja füüsilise tervise

Füüsiliselt ja vaimselt terve olemise saladus peitub Lenna arvates tasakaalus. „Aeg-ajalt kipub see meil kõigil loomulikult käest minema, aga kui kehas on tasakaal, on ka tervis hea. Seda just vaimse ja füüsilise tegevuse omavahelises suhtes. Mõlemale on vaja anda piisavalt koormust,“ arutleb Lenna. Samas on see tema sõnul elukestev õpe, et tunda oma keha aina paremini ja paremini. „Oluline on mitte ette võtta liiga palju asju, sellest olen samuti aru saanud. Aeg-ajalt kipub ülesandeid ja projekte endalegi märkamatult kuhjuma, kuid siis on jälle vajalik korraks endasse tulla ja prioriteedid paika sättida. Jätta vähem olulisem kõrvale või lükata edasi.“

Igapäevaseid terviserituaale Lennal pole, sest elu on hetkel kaootiline: „Aga püüan leida ühe tegevuse päevas, millega ennast toetada. Vahel on see nõelmatt, millel leban 20 minutit. Vahel on see meditatsioon, vahel pikem jalutuskäik õues, vahel joogasessioon, vahel lugemine, vahel mokša praktika. See, mis mind parasjagu kõige paremini toetab.“

Küll aga ootab ta juba väga aastaringset suplemist. „Ma kujutan ette, kuidas see elukvaliteeti mõjutab.“