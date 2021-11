Poola tervishoiuministeerium teatas arstidele, et ohu korral naise elule ja tervisele on abort lubatud

See dokument oli reaktsioon 30-aastase naise surmale haiglas, kelle 22-nädalasel rasedusel oli meditsiinilisi probleeme, vahendab Associated Press.

Naine suri juba septembris, aga see sai laialdaselt teatavaks alles nüüd. Lõuna-Poolas Pszczynas asuva haigla arstid hoidusid raseduse katkestamisest vaatamata sellele, et lootel ei olnud piisavalt lootevett, et ellu jääda, teatasid naise perekond ja advokaat.

Arstid on töölt kõrvaldatud ja asja uurib prokuratuur.

Vihased poolakad kogunesid üle riigi tänavatele protestima ning süüdistasid naise surmas riigi karmi abordiseadust. Naisõiguslaste sõnul on sellel arstidele kohutav mõju.

Tervishoiuministeerium rõhutas, et on seadusega kooskõlas rasedus katkestada, kui ohus on naise tervis ja seda enam, kui on oht tema elule. Ministeeriumi juhiste hulgas on ka nõuanded selle kohta, mida teha lootevee enneaegse kadumise korral.

„Tuleb selgelt rõhutada, et arstid ei tohi karta ilmsete otsuste langetamist, mis tulenevad nende kogemustest ja olemasolevatest meditsiinilistest teadmistest,” teatas tervishoiuministeerium.

Kuni umbes aastataguse ajani võisid naised Poolas aborti teha kolmel juhul: kui rasedus oli kuriteo, näiteks vägistamise tagajärg, kui naise tervis või elu oli ohus või kui lootel oli parandamatuid defekte. Viimane võimalus kadus aasta tagasi, kui põhiseaduskohus otsustas, et see on Poola seaduste vastane.