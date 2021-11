GRAAFIK | Sloveenia "võttis" Eestilt maailma koroonaviirusega nakatumise liidrikoha

Our World in Data andmetel on nakatumise suhtarv - seitsme päeva keskmised uued nakatumisjuhtumid miljoni elaniku kohta - langenud Eestis viimase nelja päevaga 1371-lt 1299-le. Ametliku statistika järgi maailma kõrgeima nakatumiste suharvuga riigiks kerkis pühapäeval Eesti asemel hoopis Sloveenia, mille vastav näitaja tõusis 1338-le.