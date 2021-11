Jaak Aab: vaktsiinikahjustuste korvamise osas on koalitsioonis kokkulepe olemas

Kaja Kallas (Reformierakond) sõnas paari päeva eest sotsiaalmeedias eestimaalaste küsimustele vastates, et koroonavaktsiinide raskete kõrvaltoimete puhul saab kahjud nõuda sisse tootjalt. "Fondi oleme arutanud patsiendikindlustuse raames ehk siis sinna alla läheksid nii ravivead kui ka võimalikud vaktsiinikahjustused."

Ta lisas, et nõu on peetud ka käitumisteadlastega. Arutleti, et ikka veel vaktsineerimata on inimesed, kes kardavadki kõrvaltoimeid ning eraldi fondi luues saadaks see Kallase sõnutsi selge signaali, et on ulatuslikud kahjud, mis seotud vaktsiinidega. "Need, kellel on hirmud, kardavad veel rohkem," põhjendas ta, miks fondi ei looda.

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Andrei Korobeinik kritiseeris Kallast eile ERRis. "Reaalsus on aga see, et inimeste intellektuaalne võimekus võib tõepoolest erinev olla, kuid üldiselt ei maksa kõiki vaikimisi lollideks pidada, olgu tegemist käitumisteadlase või peaministriga. Vaktsiin on ravim ja ravimitel on kõrvalmõjud. Seda teavad kõik ka siis, kui vaktsiinikahjustuste fondi Eestis pole," kommenteeris Korobeinik.

Ta rõhutas, et tervise- ja tööminister Tanel Kiik viib vaktsiinikahjustuste fondi järgmisel nädalal taas valitsuse lauale. "Ma väga loodan, et suudame sellega maksimaalsel kiirusel edasi liikuda," ütles Korobeinik.

Riigihalduse minister ning ühtlasi koalitsiooninõukogu liige Jaak Aab (Keskerakond) ütles Delfile, et parteikaaslane Korobeinik on fondist juba varem rääkinud ja see talle oluline teema. "See on olnud ka erakonna taotlus, aga leppisime koalitsioonis juba mitu nädalat tagasi kokku, et koos patsiendikindlustusega, mitte eraldi. Töö- ja terviseminister tegeleb sellega," viitas ta, et eraldi fond enam laual pole.

Ta rõhutas, et mingeid vastuolusid valitsuses selles küsimuses pole. Aab viitas, et samast ajast rääkis ju ka Kallas, kes ei välistanud fondi olemust kui sellist, aga lihtsalt laiema raamistiku hulgas.