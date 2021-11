Krista Fischer koroonaolukorrast: täiendavaid piiranguid pole hetkel vaja

Ta rääkis Delfile, et viimase kahe nädala jooksul on haigusjuhtumite arv võrreldes varasemaga 10 protsenti vähenenud.

"Ma olin natuke skeptiline, kui palju olemasolevad piirangud aitavad, aga paistab küll, et juba on kasu olnud. Arvan, et inimesed on võtnud sõnumit tõsiselt ja vähendanud lähikontakte," ütles Fischer.