Raseda naise surm tõi Poola kodanikud tänavale abordikeelu vastu meelt avaldama

Tänavu jaanuaris, kui otsus jõustus, tulid selle vastu tänavaile meelt avaldama kümned tuhanded poolakad. Nüüd on protestijad taaskord tänavale tulnud, sütitajaks seekord Poola naise Izabela enneaegne surm. Aktivistide sõnul on Izabela abordikeelu esimene inimohver, vahendab CNN.

Poola rahvuskonservatiivne Õiguse ja Õigluse võimupartei lükkab aga tagasi väite, et Izabela suri põhiseaduskohtu otsuse tagajärjel. Peaminister Mateusz Morawiecki sõnul on süüdi hoopis arstid. "Võttes arvesse ema elu ja tervist, siis kui see on ohus, on raseduse peatamine täiesti võimalik ja kohtuotsus ei muuda midagi," väitis ta reedel.

Aktivistide sõnul on otsus teinud arstid raseduste lõpetamise osas kartlikuks, isegi kui ema tervis ohus on.

"Izabela juhtum näitab väga selgelt, et põhiseaduskohtu otsusel on olnud jahmatav mõju arstidele," sõnas Naiste ja Pereplaneerimise Föderatsiooni esindaja Urszula Grycuk Reutersile. "Isegi olukord, mida mingil juhul ei tohiks seada küsimuse alla - kus ema elu ja tervis on ohus - ei ole arstidele enam üheseltmõistetav, kuna nad on hirmul."