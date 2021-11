Iisraeli valitsus soovib soetada Pfizeri koroonavastast tabletti

Pfizer, kes väljastab ühte levinuimatest koroonavaktsiinidest, andis reedel teada, et nad on loonud tõhusa tableti koroonaviiruse alistamiseks. Tablett peaks ära hoidma tõsiseid haigusnähte riskirühmas olevatel patsientidel. Küll aga ei ole ravimit veel heaks kiitnud terviseorganisatsioonid.

Iisraelil on seni õnnestunud pandeemia neljanda laine ajal riik avatuna hoida. Koroonavõitlusel tugineb riik suuresti tõhustusdooside väljastamisele - ligi 43% Iisraeli elanikkonnast on saanud kolm vaktsiinidoosi ja 62% on vaktsineeritud kahekordselt. Kolm kuud peale tõhustusdooside väljastamaasumist on riigi koroonanakatumiste arv vähenenud märkimisväärselt. Pühapäeval tuvastati 9,2 miljoni elanikuga Iisraelis vaid 556 uut Covid-19 nakatumist. Koroonasse tõsiselt haigestunuid on 178 - aasta alguses oli see näitaja 1200.