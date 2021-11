Peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) kohtus eile Pelisaare, Põlva haigla juhataja, hädaolukorra meditsiinijuhi, Lõuna meditsiinistaabi juhi ning terviseameti esindajaga. Pärast kohtumist sõnas valitsusjuht, et igal omavalitsusel on lisaks riiklikele meetmetele õigus astuda täiendavaid samme viiruse leviku piiramiseks. "Toonitasin ka vallavanemale, et antud olukorras peaks omavalitsus tühistama kõik avalike ürituste load ja piirama õppetööväliseid tegevusi," ütles Kallas.

Pelisaar (Keskerakond) sõnas täna Delfile, et vallavalitsus arutab homme mainitud soovitusi. "Võin kommentaariks öelda, et huvitegevuse osas on viimase nädala jooksul olnud vaid üks haigestunu. Terviseametile tuginedes saan lisada, et ka kultuurisündmustel pole täheldatud aktiivset nakatumist," lausus ta.