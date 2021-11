VIDEO | Itaalia võimud lubasid 800 põgenikuga laeval silduda, päästjad süüdistavad Maltat abikutsungite eiramises

Baieri liidumaal oma tegevust koordineeriv Sea-Eye andis teada, et päästis viimaste päevadega Vahemerelt üle 800 põgeniku seitsme päästemissiooni käigus. Põgenike seas on üle 200 lapse ja viis rasedat naist. Organisatsiooni sõnul päästeti ligi pooled põgenikest puidust paadilt, mis oli hakanud lekkima.

Organisatsiooni vabatahtlike seas on kergendustunne, kuid samuti pahameel, et laev pidi merel mitu päeva ootama, enne kui neile luba silduda anti. Isler süüdistas saareriik Maltat mitteabistamises ja sõnas, et Malta ei vastanud nädala jooksul saadetud abikutsungitele. Ta sõnas, et Euroopa Liidul tuleb liikmesriikidele sõnad peale lugeda, et need tulevikus abikutsungitele vastaksid.