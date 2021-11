Uus-Meremaa seadustas eutanaasia

Eutanaasiat saavad taotleda surmava haigusega patsiendid. Taotlusele peab oma nõusoleku andma kaks arsti, kes ühtlasi kinnitavad, et patsiendil on haiguse tõttu jäänud vähem kui kuus kuud elada, ta on otsuse tegemiseks piisavalt informeeritud ning kõik vajalikud õiguslikud kriteeriumid on täidetud.