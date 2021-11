USA merevägi nimetas uusima laeva tuntud geiaktivisti järgi

Sekretär Del Toro sõnas tseremoonial antud kõnes, et oli vale, et Milk oli sunnitud mereväes oldud aja jooksul "maskeerima väga olulist osa oma elust". "Liiga kaua on meremehed nagu leitnant Milk pidanud elama varjudes, või mis veelgi hullem, olnud sunnitud lahkuma meie armastatud mereväest," sõnas Del Toro. "See ülekohus on osa meie mereväe ajaloost, kuid samuti on osa ajaloost kõigi nende visadus, kes on jätkanud teenimist ebaõiglustest olenemata."