Põlva Gümnaasiumi direktor koroona laastamistööst: igapäevaselt puudub kuni kolmandik õpilastest

Põlvamaa on koroonaviirusega nakatumise poolest Eestis tipus. Peaminister Kaja Kallas rõhutas eile, et antud olukorras peaks omavalitsus tühistama kõik avalike ürituste load ja piirama õppetööväliseid tegevusi.

Haridusasutuste puhul aga soositakse ikkagi võimalusel kontaktõppel jätkamist. Põlva Gümnaasiumi direktor Alo Savi räägib, et nemad lähtuvad riiklikest juhistest ning hetkel tegutsetakse kontaktõppes. "Haigestunutel soovitame koju jääda, peame piirangutest kinni," sõnab ta, ent nendib kohe, et puudujaid on palju. "Igapäevaselt on veerandik või koguni kolmandik õpilastest puudu."