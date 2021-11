Urmas Sule koroonaolukorrast Põlvamaal: kolded on tekkinud ka haiglapersonali hulgas

Ta kirjeldas, et varasemalt kasvas haiglaravi vajavate inimeste hulk igal nädalal umbes 100 võrra, ent sel nädalal on lisandunud vähem haigeid. Sule sõnul on üldhaigestumus koroonasse siiski pidevalt kasvamas ning on loogiline, et haiglaravi vajadus tekib hiljem kui üldhaigestumus. Haiglas viibivate patsientide arv on endiselt kõrge.