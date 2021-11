Soome kattub uuel nädalal lumega

Prognoosi põhjal on 8. novembril algaval nädalal ilm Soomes äärmusest äärmuseni. Nädala algus on hooaja võrdluses keskmisest jahedam, kuid nädala keskpaigas ilm jälle soojeneb ja sajab vihma. Nädala lõpus läheb aga taas jahedaks.

Valvemeteoroloog Kristian Roine sõnas Ilta-Sanomatele, et esmaspäeval on oodata väga külma ja kuiva õhuvoolu Põhja-Jäämerelt. "Esmaspäeva hommikul on peaaegu kogu riigis külm. Päris lõunarannikul on tõenäoliselt kraade veidi üle nulli. Põhjatuul on Lõuna- ja Ida-Soomes üsna tugev. Kui oleme nullis ja sellele lisandub mõõdukas põhjatuul, tundub päev isegi lõuna pool külm."

Roine sõnul on teisipäeval oodata lumesadu. "Teisipäeva päeval tekib lääne pool üsna suur madalrõhkkond sajualadega. Pärastlõunal hakkab see maanduma Pohjanmaal ning õhtu ja öö jooksul levib üle kogu riigi. Sellega seoses hakkab lund sadama isegi lõuna pool nagu Pirkanmaal, Pohjanmaal ja Kesk-Soome provintsis. Nagu ka muidugi üle kogu Põhja-Soome." Ta lisas, et kõige külmem saab olema smaspäeva ööl vastu teisipäeva. "Esmaspäeva ja teisipäeva vaheline öö on võib-olla kõige külmem kogu riigis. Sel ajal on Lapimaal 10–20 kraadi külma. Riigi keskosades on umbes viis, lõuna pool üks kuni viis kraadi külma."