Iraagi peaminister pääses droonirünnakust eluga

Rünnaku on hukka mõistnud Ameerika Ühendriigid ja pakub Iraagile abi juhtumi uurimisel. USA välisministeerium lausus avalduses: "Selles ilmses terrorismiaktis, mille me tugevalt hukka mõistame, võeti sihikule Iraagi riigi südamik."

Viimastel nädalatel on Iraagi opositsioonilised jõud korraldanud Bagdadi rohelise tsooni lähistel mitmeid meeleavaldusi. Peamiselt protestitakse eelmisel kuul toimunud üldvalimiste hääletustulemusi, kus opositsiooni sõnul leidub ebakorrapärasusi. Sel nädalal on meeleavaldajate ja julgeolekujõudude vahelistes kokkupõrgetes vigastada saanud üle saja inimese. Mustafa al-Kadhimi on Iraagi valitsust juhtinud eelmise aasta maist, varem tegutses ta riigi luurejuhina.