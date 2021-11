Imre Sooäär rängast võitlusest koroonaga: haiglas avastati, et sain ka kopsupõletiku ja -kahjustuse

"Esmaspäeva hommikul tundsin, et olen juba terve nagu purikas ja võin kohe laulu-tantsu lööma hakata," meenutas ta. "Kuid nagu vanarahvas ütleb, ära hõiska enne õhtut. Ja juba esmaspäeva õhtul hakkas olukord taas järk-järgult halvenema. Maitse- ja lõhnameel hakkas küll taastuma ja tundus tõesti, et viirus ise on läinud. Aga see oli midagi muud, mis nüüd külla tuli. Ja see tuli hooti, tunne oli hoopis teine, tekitas kopsus krambid ja hingamispuudulikkuse."

Ühel hetkel läks olukord täiesti käest ära. "Öösel pööras jälle agooniaks, kuni ei saanud krampidega enam hingata, valu rinnus läks köhides nii suureks, et tuli kiirabi kutsuda," kirjeldas ta. "Haiglas avastati, et koroonaviiruse tüsistusena olen saanud koroona kopsupõletiku ja 30-protsendilise kopsukahjustuse. Just see oli see, mis mind haiglasse viis, sest inhalaatorist kodus enam ei piisanud. Ida-Tallinna keskhaigla Covid-osakonna arstid ja õed on olnud imelised, ülimalt professionaalsed ja kogenud. Samas on siin ümberringi oigavate ja ilmselt ka viimaseid hingetõmbeid ammutavate patsientide foon masendav ning arstid töötavad Covid-osakonnas tõesti inimvõimete piiril," märkis ta.

Nüüdseks on Sooääre enda olukord tunduvalt parem, aga paranemine võtab aega.

Sooäär kuulus siiani riigikokku Keskerakonna fraktsiooni koosseisus. Ta pidi nüüd koha vabastama eksminister Anneli Otile.

Sarnaselt näiteks Andrei Korobeinikule (Keskerakond) on Sooäär kriitiline peaminister Kaja Kallase (Reformierakond) öeldu osas. Kallas leidis, et vaktsineerimiskahjustuste fondi loomisega saadetaks rahvale vale signaal.

"Vaktsiinide kahjustuste fondi on kindlasti vaja. Aga neid, kellel seda vaja läheb, on Soome kogemust vaadates ilmselt väga vähe. Sellegipoolest ei saa ma aru, miks peaminister sellele vastu puikleb. "Et äkki annab vale signaali". Ei anna! Annab kindlustunnet neile, et kui tõesti vaktsiin kellelgi põhjustab tervisekahjustuse, siis see olgu ka riigi poolt kompenseeritud. Ka teadlased soovitavad seda," rõhus Sooäär.