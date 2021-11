Vaktsiinikahjustuste fondi loomist toetav Korobeinik Kallasele: ei maksa kõiki vaikimisi lollideks pidada

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Andrei Korobeinik leidis, et peaministri tööle antud rekordilisest negatiivsest hinnangust suurem probleem on madal vaktsineerimise tase.

"Oma reedeses pöördumises andis Kaja Kallas teada, et vaktsiinikahjustuse fondi loomist ta ei toeta, kuna see annab inimestele vale signaali. Inimesed saavat tema sõnul sellest nii aru, et vaktsiinikahjustuste fondi olemasolu tähendab automaatselt seda, et olemas on kahjustused ja vaktsiini teha ei tasu. Enda arvamust põhjendas valitsusjuht anonüümsete käitumisteadlaste soovitusega," ütles Korobeinik Keskerakonna pressiesindaja vahendusel saadetud pressiteates, vahendas ERR.