Kaja Kallas Põlva vallavanemale: tühistage kõik avalike ürituste load ja piirake õppetööväliseid tegevusi

Põlvamaa on koroonaviiruse nakatumiselt Eesti tipus – viimase 7 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on 1810. Vaktsineerituse tase on samas Eesti üks madalamaid – maakonna elanikkonnast on vaktsineerimiskuur lõpetatud 57 protsendil inimestest ja 66 protsendil täiskasvanutest.

„Koroonaviiruse leviku olukord Põlvamaal on tõsine. Terviseameti andmetel tuleb palju haigestumisi üritustelt, koolidest, kortermajadest ja perekondlikest läbikäimistest. Hetkel on puudus nii meditsiiniõdedest kui hooldajatest ning haiglakoormus on kõrgest nakatumisest tulenevalt suur,“ sõnas peaminister Kallas. Ta lisas, et valitsus jälgib olukorda ja piirangute mõju regioonis väga tähelepanelikult.

Kallas tõi esile, et nakatumise ja vaktsineerimise tase on kohalikes omavalitsustes erinevad ning igal omavalitsusel on lisaks riiklikele meetmetele õigus astuda täiendavaid samme viiruse leviku piiramiseks. „Toonitasin ka vallavanemale, et antud olukorras peaks omavalitsus tühistama kõik avalike ürituste load ja piirama õppetööväliseid tegevusi,“ ütles peaminister.

Nii vaktsineeritud kui vaktsineerimata inimestel tuleb juba esimeste haigusnähtude korral peaministri sõnul koju jääda. Kallas tõi esile, et ka vaktsineeritud inimestel on pereliikme haigestumise korral võimalik saada haigusleht ning ta avaldas lootust, et nii avalik kui erasektor leiavad mittevajalike kontaktide vältimiseks võimalusi töö ümber korraldada ja kaugtööd soodustada.

„Tänan kõiki, kes on ennast juba vaktsineerinud ning andnud sellega panuse nii enda kui ka ühiskonna kaitseks,“ ütles peaminister. Lisaks tunnustas Kallas terviseameti Lõuna regiooni tööd piirkonnas.

Kohtumisel osalesid Põlva vallavanem Georg Pelisaar, hädaolukorra meditsiinijuht Urmas Sule, Lõuna meditsiinistaabi juht Juri Karjagin, terviseameti Lõuna regionaalosakonna juht Tiia Luht ning Põlva haigla juhataja Margot Bergmann.