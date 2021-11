Joe Bideni töövõit: USA kongress kiitis heaks triljoni dollari taristupaketi

Paketti on USAs nimetatud põlvkonda määratlevaks poliitiliseks sündmuseks, kuna nii suurt ühekordset kulupaketti pole riigis vastu võetud aastakümneid. Seadus suunab järgneva kaheksa aasta jooksul 550 miljardit dollarit USA kiirteede, maanteede, tänavate ja sildade, linnade transiidisüsteemide ning reisirongide süsteemi uuendamisse. Lisaks on leppesse kirjutatud puhta joogivee rahastus ning üleriikliku elektriautode laadimisjaamade võrgu loomine.

USA presidendi Joe Bideni jaoks on tegemist märgilise töövõiduna, kuna taristuareng oli üks tema valimiskampaania põhilubadusi. "Täna astusime rahvana edasi tohutu sammu," sõnas Biden avalduses. "Tulevased põlvkonnad vaatavad tagasi teadmisega, et just see oli hetk, mis USA võitis 21. sajandi majandusliku võidujooksu."