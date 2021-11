VIDEO| Kütust vedanud paakauto plahvatus Sierra Leones tappis vähemalt 98 inimest

Peatselt toimus laiaulatuslik plahvatus. Plahvatus ning põlev õli neelasid enda alla õnnetuse ümber kogunenud pealtvaatajad ja ristmikule kinni jäänud liikluse. Hukkunud on teadaolevalt vähemalt 98 inimest. Freetowni mitmetesse haiglatesse viidud on üle saja inimese.

Sierra Leone president Julius Maada Bio sõnas Twitteris, et on juhtunust sügavalt häiritud. Valitsus teeb tema sõnul kõik vajaliku, et kannatada saanute perekondi toetada.