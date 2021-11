Saksamaa teeb koroonavaktsiini tõhustusdoosid hädameetmena saadavaks kõigile täiskasvanutele

Reedel teatas saksa tervishoiuminister Jens Spahn, et kuue kuu möödumisel teise vaktsiinidoosi saamisest on kõigil täisealistel sakslastel nüüdsest lubatud saada tõhustusdoosi. Spahn teatas kokku kutsutud pressikonverentsil, et riigis on "neljas koroonaviiruse laine saanud oma täie ulatuse", vahendab CNN.

Reedel tuvastati Saksamaal üle 37 000 Covid-19 viirusesse nakatunu. Seda on enam kui 3000 võrra rohkem kui neljapäeval, mil purustati eelnev nakatunute päevane rekord. Viimase nädala jooksul on riigi ülekoormatud piirkondadest ümber paigutatud arvukalt koroonapatsiente.

Saksamaa kõrge koroonastatistika on kooskõlas Euroopas ringleva koroonaviiruse Deltavariandi kiire levikuga. Üle poole maailma koroonaviiruse juhtumitest tuleb praegu Euroopast. Suurim nakatumismäär on Ida-Euroopas, kus vaktsineerituse tase on madalam. Saksamaal on täielikult vaktsineerituid ligi 67%, vähem kui kolmandik elanikest on vaktsineerimata või vaktsineeritud vaid ühe doosiga.