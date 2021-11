Greta Thunberg: ÜRO kliimakohtumine on läbi kukkunud

Reedel marssisid tuhanded kliimaaktivistid läbi Glasgow, näitamaks skepsist linnas aset leidva ÜRO kliimakohtumise COP26 motiivide ja potentsiaalse tulemuslikkuse osas, vahendab politico.

Marssi vedanud kliimaaktivisti Greta Thunbergi sõnul sõnul pole saladus, et kohtumine on juba praeguseks läbi kukkunud. Protestijatele peetud kõnes seadis ta kahtluse alla mitmete COP26-l vastu võetavate lepete usutavuse, sealhulgas kivisüsi kasutamise lõpetamise, metaani väljalasete vähendamise, kliimarahastuse suurendamise ja metsade raide lõpetamise osas. "Tegemist ei ole enam kliimakonverentsiga. Sellest on nüüdseks saanud läänemaailma ühendav rohepesufestival. Kahenädalane pühitsus tähistamaks seda, et midagi ei muutu ja bla bla bla," sõnas Thunberg oma sõnavõtus.

Reedest meeleavaldust korraldava Fridays for Future aktivistidega liitusid tuhanded kohapealsed ja ka välismaalt tulnud protestijad. Meeleavaldajad kandsid loosungeid sõnumitega nagu "Ei ole olemas planeet B-d", "Aitab bla bla bla-st" ja "Tegutsege nüüd". Meeleavaldajad marssisid COP26 toimumiskoha lähedale, kus reedel leidis seal aset "noorte ja avalikkuse innustamise päev".

Fridays for Future on Greta Thunbergi poolt algatatud protestiaktsioonide seeria, kus kooliõpilased jätavad kooli minemata, et avaldada meelt kliimateemadel. Šoti valitsus kutsus üles õpilasi reedesel koolistreigil mitte viibima, kuid paljud õpilased eirasid üleskutset. Nende seas 10-aastane Imogen, eks sõnas: "Olen siin, kuna meie oleme need, kes tulevikus kannatavad, kui maailmaliidrid ei tee enamat, kui rääkimine."

"On vajadus ambitsioonikate muutuste järele. Me ei jõua oodata aastani 2050, vajame muutusi kohe. Selle pärast olemegi siin, et survestada valitsusi ja juhte, tuua neile kohale noorte hääl," sõnas 25-aastane Tšiili aktivist Maria Benites. "Me mõistame, et muutusi on vahel raske esile tuua. Kuid me vajame, et rohkem inimesi mõistaks, et me oleme kriisis."