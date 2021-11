Marti Kuusik loobus hagist Sass Henno vastu ning maksab kinni ka kohtukulud: 21 600 eurot

2019. aasta riigikogu valimiste järel Jüri Ratase teises valitsuses 29 tundi väliskaubandus- ja IT-ministrina osalenud EKRE liige Kuusik lahkus ametist paar päeva peale seda, kui Eesti Eks­press, Eesti Päevaleht ja Delfi kirjutasid, et ta purustas oma naise käeluu. Ekspressi artiklis kirjeldasid toimetusele teadaolevad allikad, et värske minister on aastaid oma abikaasa suhtes vaimset ja füüsilist vägivalda kasutanud. Samal päeval alustas politsei Kuusiku väidetava vägivaldsuse uurimiseks kriminaalmenetlust.