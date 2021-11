Põlvamaal on olukord käest libisemas: pole õdesid ega hooldajaid, viirus levib kiiresti. Kohalik kriisikomisjon: kogu Eesti tuleb sulgeda

"Põlvamaal juba on seoses personali nakatumisega suur puudus meditsiiniõdedest, hooldajatest, aga ka päästetöötajatest. Juba praegu elame reaalsuses, kus Põlva Hooldekodus on 37 hoolealuse jaoks vaid 3 hooldajat, kuna kõik teised on haigestunud koroonasse. Sarnane olukord valitseb Põlva haiglas," seisis omavalitsuse avalduses.

Põlvamaa lõi senise, eelmisel nädalal püstitatud antirekordi - haigestumuse näitaja 100 000 elaniku kohta on seal 2722,4 (läinud nädalal 2231,5). Eesti keskmine haigestumus 100 000 elaniku kohta on 1659,4.

"See tähendab, et oht on eelnimetatud teenuste katkemiseks. Nakatunute arv on suurem kui eales varem ja tänaste kehtestatud piirangute valguses pole loota olukorra paranemist nii pea. Meil puudub maakondade vahel piir. Põlvamaad ei lahuta teistest piirkondadest ka vesi ega soo. Kellel täna veel peaaegu korras, võib homme olla hädas," hoiatab valla kriisikomisjon.